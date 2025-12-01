تفاصيل.. مرصد عربي يوثق انقسام مذنب إلى ثلاث نوى

وأوضح "عودة" أن الانقسام الأول تم رصده في 10 نوفمبر، حيث ظهرت نواتان، قبل أن تتضح ثلاث نوى في 13 من الشهر ذاته، مرجعًا الانقسام إلى النشاط الذي شهده المذنب عقب مروره بالقرب من الشمس في 8 أكتوبر.