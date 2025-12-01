تفاصيل.. مرصد عربي يوثق انقسام مذنب إلى ثلاث نوى

في خطوة فلكية لافتة، وثق مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي بالتصوير انقسام المذنب C/2025 K1 إلى ثلاث نوى رئيسية، حملت الرموز (A) و(B) و(C)، وذلك من خلال أرصاد متوالية جرت في أيام 14 و16 و17 و18 نوفمبر 2025.
ووفقًا للمركز، فقد قام المرصد بإجراء قياسات فلكية دقيقة (Astrometry) للنواتين B وC، وأرسل النتائج إلى الاتحاد الفلكي الدولي، ليكون أول مرصد عربي يوثق هذه الظاهرة بالتصوير والبيانات العلمية، إلى جانب مرصد آخر في سلطنة عُمان.
الصور والفيديوهات التي التقطها فريق المرصد بقيادة المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، وبمشاركة أنس محمد، أسامة غنام، وخلفان النعيمي، أظهرت تفاصيل واضحة لانقسام المذنب الذي وصفه عودة بـ"المفاجئ".
وأوضح "عودة" أن الانقسام الأول تم رصده في 10 نوفمبر، حيث ظهرت نواتان، قبل أن تتضح ثلاث نوى في 13 من الشهر ذاته، مرجعًا الانقسام إلى النشاط الذي شهده المذنب عقب مروره بالقرب من الشمس في 8 أكتوبر.
وأضاف أن المذنب اكتُشف في مايو الماضي عبر شبكة تلسكوبات "أطلس"، وقد حظي اهتمامًا واسعًا من المراصد العالمية التي تتابع تطوره بدقة، في ظل تحليلات تشير إلى تأثير الرياح والضغط الشمسي في الانقسامات الجارية.
وأكد "عودة" أن مركز الكويكبات الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي صنف النواتين الجديدتين كأجرام مستقلة، تحت الرمزين C/2025 K1-B وC/2025 K1-C، ما استدعى تحديد كل نواة على حدة في الأرصاد اللاحقة.
واستجابة لذلك، قام مرصد الختم الفلكي بتحديد مواقع الأنوية الثلاثة بدقة عالية، وأرسل النتائج للمركز الدولي لتنقيح مدار المذنب.