رحلة العاصفة دانيال من اليونان وحتى وصولها إلى ليبيا وآثار تدميرية لن تنسى

لكن الكارثة الحقيقية كانت بمدينة درنة؛ حيث يوجد سدّ وادي درنة الكبير، وقد تسبّب الضغط الهائل للمياه في انهيار سد وادي درنة الكبير، وسرعان ما لحق به السدّ الثاني، كما أن الطبيعة التضاريسية لمدينة درنة زادت من الوضع سوءًا؛ إذ توجد خلف الشريط الضيق جدًّا من الأراضي الساحلية هضبة جبلية ترتفع بشكلٍ حاد، فتدفّقت كميات أمطار كبيرة جدًّا من المرتفعات الجبلية إلى الوادي؛ ما ضاعف من قدرتها التدميرية، فحاصرت الفيضاناتُ المدنَ في الشريط الساحلي الضيق، ولم تعد السدود قادرة على تحمّل الضغط، فغمرت المياهُ مساحاتٍ شاسعة في وقت قصير جدًّا، ووصل عدد ضحاياها أكثر من 5 آلاف قتيل، إلى جانب آلاف المفقودين والمصابين.