كارثة مصنع ملابس في مصر.. 8 وفيات و35 مصابًا بانفجار أعقبه حريق وانهيار

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بلغ 35 حالة، تم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، مشيرة إلى خروج 20 منهم بعد تلقي العلاج وتحسن حالتهم، في حين لا يزال 9 مصابين يخضعون للرعاية، من بينهم حالة واحدة في العناية المركزة، بينما وُصفت بقية الإصابات بالمستقرة.