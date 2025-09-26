كارثة مصنع ملابس في مصر.. 8 وفيات و35 مصابًا بانفجار أعقبه حريق وانهيار

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 35 آخرون، فجر اليوم الجمعة، في حادث مروّع اندلع داخل مصنع ملابس بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمالي مصر، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة المصرية.
ووفقًا لموقع "مصراوي"، اندلع الحريق نتيجة ماس كهربائي داخل المصنع الواقع بمنطقة اليماني، ما أدى إلى انتشار النيران بشكل سريع، تزامنًا مع انفجار غلاية في الدور الأول العلوي، تسبب في انهيار جزئي للمبنى، ما أدى إلى حالة من الذعر بين العاملين وسكان المنطقة المحيطة.
وباشرت قوات الحماية المدنية موقع الحادث، وتمكنت من إطفاء الحريق ورفع الأنقاض، في محاولة للبحث عن 3 أشخاص كانوا محاصرين داخل المصنع.
ودفعت وزارة الصحة بـ26 سيارة إسعاف وأكثر من 60 مسعفًا، لتأمين عمليات الإخلاء ونقل المصابين إلى المستشفيات، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الإسعافية على الطرق دون انقطاع.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بلغ 35 حالة، تم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، مشيرة إلى خروج 20 منهم بعد تلقي العلاج وتحسن حالتهم، في حين لا يزال 9 مصابين يخضعون للرعاية، من بينهم حالة واحدة في العناية المركزة، بينما وُصفت بقية الإصابات بالمستقرة.