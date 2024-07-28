بعد تعرّضها لانتقادات.. "ترامب": المرأة التي كانت بجواري أرادت أن تتلقى رصاصة بدلًا مني

كما رد المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، وقال في بيان لشبكة "سي إن إن": "إن التلميح إلى أن النساء في وكالتنا غير مؤهلات على أساس الجنس يعد إهانة للنساء. مثل هذه التأكيدات التي لا أساس لها من الصحة تقوض الاحتراف والتفاني والخبرة في قوتنا العاملة".