مع بدء العمل به في كثير من الدول.. خبراء يحذّرون: التوقيت الشتوي قد تكون له آثار صحية خطيرة

وتقول باحثة النوم في جامعة نورث وسترن ميديسن في شيكاغو، فيليس زي: "إن مجرد ساعة واحدة يمكن أن تغير قدر النوم الذي يحصل عليه الشخص؛ فضلًا عن نوعيته"، محذرة من أن النوم غير المنتظم قد يؤثر على قدرة الأشخاص على القيام بمهام متعددة، والحفاظ على توازنهم؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للحوادث".