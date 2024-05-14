تم استدعاء قس لحضور لحظاته الأخيرة.. "واشنطن بوست" تروي واقعة انفجار شريان برأس بايدن والجراحة الخطيرة التي أنقذته

كان أطباؤه يشعرون بالقلق من أن هذه الجلطات وربما جلطات أخرى قد تقتله أو تعوقه، ومرة أخرى ذهب بايدن إلى والتر ريد؛ حيث نجح المتخصصون في منع وصول الجلطات إلى رئتيه أو قلبه، كما تم إعطاؤه دواء لمنع الجلطات من التسبب في انسداد الشريان، أو انسداد الشريان؛ مما قد يؤدي إلى وفاته. وبعد 10 أيام من العلاج عاد إلى منزله.