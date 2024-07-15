سفاح كينيا في قبضة العدالة.. اعترف بقتل 42 سيدة والعثور على جثث 9 منهن

وأشار "أمين" إلى أن المشتبه به الرئيسي، الذي وصفه بأنه "مختل عقليًا"، تم اعتقاله ومعه هاتف أحد الضحايا، مضيفًا أن أعمار الضحايا تراوحت بين 18 و30 عامًا، وجميعهم قتلوا ذبحًا بنفس الطريقة.