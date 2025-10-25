تحذير رسمي لـ12 مدينة تركية من أمطار غزيرة وثلوج في المرتفعات

وأوضحت الأرصاد أن الإنذار بالرمز الأصفر يشمل مناطق واسعة تمتد من أنقرة إلى أنطاليا وهاتاي وأضنة، مؤكدة أن الرياح ستكون خفيفة إلى متوسطة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من السيول والفيضانات.