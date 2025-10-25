محطات
تحذير رسمي لـ12 مدينة تركية من أمطار غزيرة وثلوج في المرتفعات
الأرصاد تصدر إنذارًا بالرمز الأصفر وتدعو إلى الحذر خلال عطلة نهاية الأسبوع
أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية تحذيرًا رسميًا يشمل 12 مدينة من بينها إسطنبول وبولو وبورصة، مطالبة السكان بالاستعداد لهطول أمطار غزيرة وعواصف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونقلت وكالة "هابرلر" أن الأمطار ستتركز في مناطق مرمرة والبحر الأسود، مع توقع تساقط الثلوج في مرتفعات شرق الأناضول، فيما ستنخفض درجات الحرارة في غرب البلاد من 3 إلى 5 درجات مئوية.
وأوضحت الأرصاد أن الإنذار بالرمز الأصفر يشمل مناطق واسعة تمتد من أنقرة إلى أنطاليا وهاتاي وأضنة، مؤكدة أن الرياح ستكون خفيفة إلى متوسطة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من السيول والفيضانات.