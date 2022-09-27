حماقة حارس تمكّن 145 سجينة من الفرار من سجن للنساء

وأضاف المفتش العام أنه "من أصل الفارات الـ 145، تم إلقاء القبض على ثلاث بينما تُوفيت رابعة.. لقد كانت تعاني صعوبات في التنفس بسبب إصابتها بالربو".. وأوضح أن شرطياً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروحٍ خلال الفرار.