العراق يعلن تفشي سلالة شديدة الضراوة من إنفلونزا الطيور تسببت بنفوق 12 ألف طائر في بعشيقة

وذكرت المنظمة، ومقرها باريس، أن السلطات العراقية أفادت في تقرير رسمي برصد السلالة شديدة الضراوة في بلدة بعشيقة، مما أدى إلى نفوق نحو 12 ألف طائر من الأسراب المصابة.