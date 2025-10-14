العراق يعلن تفشي سلالة شديدة الضراوة من إنفلونزا الطيور تسببت بنفوق 12 ألف طائر في بعشيقة

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الثلاثاء، أن العراق أبلغ عن تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور (H5N1) بين الدواجن شمال البلاد، في تطور يثير القلق الصحي إقليميًا.
وذكرت المنظمة، ومقرها باريس، أن السلطات العراقية أفادت في تقرير رسمي برصد السلالة شديدة الضراوة في بلدة بعشيقة، مما أدى إلى نفوق نحو 12 ألف طائر من الأسراب المصابة.
ويأتي هذا التفشي بعد أيام من إعلان إيران تسجيل إصابات مماثلة بالسلالة نفسها، ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت، الخميس الماضي، قرارًا بحظر استيراد جميع أنواع الدواجن والطيور ومنتجاتها من إيران، استجابة لتسجيل إصابات مؤكدة بفيروس إنفلونزا الطيور.
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن فرق الرصد والتحري التابعة لدائرة البيطرة كثّفت إجراءاتها الوقائية، بهدف السيطرة على أي بؤر محتملة للعدوى ومنع انتشارها داخل البلاد.