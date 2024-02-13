شاهد.. هكذا تفاعل أمير الكويت مع المرحبين به في البحرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ظهر فيه وهو يتفاعل مع عرضة أهل البحرين خلال مراسم استقباله في قصر الصخير.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، ظهر أمير الكويت في الفيديو وهو يرفع يده ويرقص على وقع الموسيقى والطبول التي تقرع ترحيبًا به.
وعقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، جلسة مباحثات رسمية في قصر الصخير مع أمير الكويت، استعرض فيها الجانبان مسار العلاقات التاريخية بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تعزيزه وتنميته.
وأكدا الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات الأخوية العريقة، والدفع بمسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.
وشدد ملك البحرين على أن "العلاقات البحرينية الكويتية هي نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء وتستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك".
وتم بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
بدوره، أشاد أمير الكويت "بالمواقف الأصيلة والمشرفة للبحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، مشيدًا بما حققته البحرين بفضل نهج جلالته الحكيم من نهضة وتطور وتنمية وإنجازات شاملة ونجاحات متميزة على مختلف المستويات، ومكانة رفيعة على المستوى الدولي".