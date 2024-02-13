شاهد.. هكذا تفاعل أمير الكويت مع المرحبين به في البحرين

وتم بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.