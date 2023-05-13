"وداعية يا آخر ليلة تجمعنا".. "الصوت الجريح" يرحل بقلب يعشق الفن ويحب السعودية

وفي حديث عام 2017، لبرنامج "الليلة" على قناة الكويت، تَحدث "عبدالقادر" عن لمحات من حياته، وكشف عن سر المكانة التي تحظى بها المملكة في قلبه، حينما تحدث عن الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، الذي التقاه لأول مرة غنائيًّا في السبعينيات، وقدّم معه عددًا من الأعمال مثل "ظماي إنت" و"يطري عليه الوله".