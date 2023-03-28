منشؤها صيني وتبيعها "إيكيا".. سحْب لعبة أطفال قد تُسَبب الاختناق في الإمارات

وأوضحت الوزارة أنها استدعت 588 لعبة أطفال "BLAVINGAD FISHING GAME MULTICOLOUR ME" -وهي لعبة أطفال مهيأة للصيد- من منشأ صيني، وتم صنعها في 2022؛ حيث تَبَين وجود مسامير صغيرة موجودة على اللعبة، يمكن أن تنفصل؛ الأمر الذي يؤدي إلى خطر الاختناق المحتمل، خاصة لدى الأطفال الصغار؛ وعليه فقد تم استدعاء اللعبة.