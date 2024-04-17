الأمم المتحدة: 19 ألف طفل يتيم بغزة بعد مقتل 6 آلاف أم

وقالت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد قتلت حتى الآن عشرة آلاف امرأة، من بينهن ما يقدر بنحو ستة آلاف أم. وتعاني النساء الناجيات من القصف من الجوع والمرض والخوف المستمر يوميًّا.. إن الحرب على غزة هي بلا شك حرب على النساء، اللاتي يدفعن ثمنًا باهظًا لحرب ليست من صنعهن".