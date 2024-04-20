واقعة نادرة وقانون لا يعرفه كثيرون.. سرّ عدم طرد حارس أستون فيلا رغم تلقّيه إنذارَيْن

ما فعله "مارتينيز" مع "نبيل بن طالب" هو نفس الأمر الذي فعله مع "أوريلين تشواميني" في نهائي مونديال قطر 2022، وفي المرتين حصل "مارتينيز" على البطاقة الصفراء، وفي المرتين أيضًا كان له ما أراد؛ حيث نجح في استفزاز اللاعبين ليضيعوا ركلة الترجيح في النهاية، لكن لماذا لم يُطرد "مارتينيز" هذه المرة بعد البطاقة الثانية؟