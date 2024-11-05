قبل ساعات من الحسم الأمريكي.. لماذا يتم تحصين البيت الأبيض ومحال بالقرب منه؟

أظهرت صورٌ ومقاطعُ فيديو نشرها العشرات من سكان العاصمة الأمريكية واشنطن ومحيطها على حساباتهم في مواقع التواصل، تحصين عديدٍ من المتاجر والمطاعم وغيرها من محال قرب البيت الأبيض؛ تحسباً من أعمال عنفٍ؛ قد ترافق إجراء الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، وإعلان الفائز فيها.