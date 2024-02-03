بالصور: حاصروا المدن بالجرارات وألقوا روث الحيوانات.. "ثورة الفلاحين" تجتاح أوروبا.. ما القصة؟

ويشعر المزارعون باستياء واسع من جراء سياسات خفض انبعاثات النيتروجين التي انتهجتها دول أوروبية، ما أدى إلى تقليل أعداد الماشية، كما يحتج هؤلاء على زيادة الضرائب على الديزل والمعدات الزراعية، وسياسات حظر المبيدات الحشرية، مما رفع من تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتسبب بالتالي في ارتفاع أسعار المنتجات والبضائع.