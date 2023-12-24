قادمة من دبي وعلى متنها 303 هنود.. قصة "طائرة بيضاء" احتجزتها فرنسا قيد التحقيق وطلب ركابها اللجوء السياسي

وأفاد مصدر مطلع على مجريات هذه القضية بأن الطائرة توقفت في مطار فاتري، على بعد 150 كيلومترًا من شرق باريس، لتزويدها بالوقود. ويرجح، بحسب المصدر عينه، أن يكون الركاب الهنود، وهم في أغلب الظن كانوا يعملون في الإمارات، قد أرادوا التوجه إلى أميركا الوسطى في محاولة لدخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.