بعد سنوات من المعاناة.. شاهد خطة إنهاء الحرب بين "القرود" وسكان مدينة تايلاندية

تحاول القرود في كثير من الأحيان انتزاع الطعام من البشر؛ مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مشاجرات يمكن أن تؤدي إلى خدوش وإصابات أخرى؛ لكن الغضب تزايد في مارس عندما أصيبت امرأة بخلع في ركبتها بعد أن سحبها قرد من قدميها في محاولة للحصول على الطعام، كما سقط رجل آخر من دراجة نارية بواسطة قرد جائع.