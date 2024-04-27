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فيديو الكلب الوفي.. شاهد ما فعله بعدما ألقاه صاحبه من سيارة على الطريق
التقطت كاميرا مراقبة بأحد السيارات لحظة مؤلمة تخلى فيها صاحب كلب عن حيوانه الأليف في مدينة لونج بيتش، بولاية كاليفورنيا، وقام بإلقائه من سيارته اللكزس أثناء قيادتها بسرعة مبتعدًا عن المكان.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، سجل سائق توصيل الطعام والذي كان يسير خلف سيارة سيدان السوداء، المشهد المؤلم بينما كان كلب من نوع "بول تيريار" يطارد أصحابه بشكل يائس ومثير للحزن، وهم يغادرون مسرعين.
ويُسمع في الفيديو سائق التوصيل وهو يقول: "يا إلهي.. المالك يترك كلبه.. انظر!.'