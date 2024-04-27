فيديو الكلب الوفي.. شاهد ما فعله بعدما ألقاه صاحبه من سيارة على الطريق

التقطت كاميرا مراقبة بأحد السيارات لحظة مؤلمة تخلى فيها صاحب كلب عن حيوانه الأليف في مدينة لونج بيتش، بولاية كاليفورنيا، وقام بإلقائه من سيارته اللكزس أثناء قيادتها بسرعة مبتعدًا عن المكان.