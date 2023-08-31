فصَل عنها التيار الكهربائي.. شاهد ما فعلته امرأة بموظف شركة الكهرباء في الهند

كشف مقطع فيديو طريف، عن ردة فعل غاضبة من امرأة هندية تجاه موظف شركة الكهرباء، بعدما قام بفصل التيار الكهربائي عن منزلها بسبب عدم دفع الفاتورة.
وعلى صفحته على موقع "إكس"، قال الصحفي الهندي أوتكارش سنج: إن الواقعة حدثت في بلدة باثاركاندي بولاية آسام، شمالي شرق الهند.
وفي الفيديو، يظهر موظف الشركة أعلى عمود الكهرباء وهو يقطع سلك التيار الكهربائي عن منزل السيدة، التي وقفت أسفل العمود منتظرة موظف الكهرباء، وهي تحمل عصًا خشبية ضخمة.
وما إن اقترب الموظف من الأرض، في هبوطه على العمود؛ حتى بدأت السيدة في الهجوم عليه بقوة؛ حيث قامت بضربه بالعصا الخشبية عدة مرات على ظهره وساقيه ويديه، حتى انكسرت العصا؛ بينما كان الموظف يعاني من الألم ويتأوه.
ولم يذكر الصحفي الهندي كيف انتهى الموقف؛ لكن بعض المعلقين أشار إلى حضور الشرطة لمتابعة وحل المشكلة؛ فيما طالَبَ آخرون بالتصدي لهذا السلوك العنيف ضد موظف يؤدي عمله.