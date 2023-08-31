فصَل عنها التيار الكهربائي.. شاهد ما فعلته امرأة بموظف شركة الكهرباء في الهند

وما إن اقترب الموظف من الأرض، في هبوطه على العمود؛ حتى بدأت السيدة في الهجوم عليه بقوة؛ حيث قامت بضربه بالعصا الخشبية عدة مرات على ظهره وساقيه ويديه، حتى انكسرت العصا؛ بينما كان الموظف يعاني من الألم ويتأوه.