تجاربه نجحت.. تفاصيل دواء جديد للسكري بالخلايا الجذعية سيُغيِّر حياة الملايين

من جانبها، قالت الدكتورة أماني كمال عبدالحميد، أستاذ الغدد الصماء والسكر ورئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة: إن هذا العلاج الذي تم إعلانه لو كان صحيحًا فسيفيد ملايين المرضى في مصر. والعلاج بالخلايا الجذعية كان يتم العمل عليه خلال الفترات الماضية، ولكن توجد مراحل كثيرة، لا بد من دخولها حيز التنفيذ على مجموعة أكبر من المرضى، إلا أن الخلايا الجذعية لها نجاح كبيرة في أمراض أخرى، مثل الأمراض العصبية، وكان يتم تجربتها على مرضى السكر، وفقًا لـ"العربية نت".