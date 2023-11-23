"بق الفراش" يهاجم أشهر معاقل "إيلون ماسك" ويشل حركة الإنتاج

وقال موظف الشركة: "كانت هناك رائحة كيميائية نفاذة في كل مكان في المبنى، ويمكن ملاحظة بقايا المادة على الكراسي والأثاث الآخر، وبعد ذلك بدأت العينان لديّ ولدى العديد من زملائي تدمعان وتحترقان، واشتكى عمال آخرون من مشاكل في التنفس وحدوث الدوخة".