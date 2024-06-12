اليونان.. موجة حر تغلق المدارس وتوقف الزيارات إلى "الأكروبوليس"

ويغلق الموقع الأثري في العاصمة اليونانية، الذي زاره قرابة أربعة ملايين شخص العام الماضي، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي؛ حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية.