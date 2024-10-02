زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق الفلبين

وتقع الفلبين في "حزام النار" بالمحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90 في المائة من الزلازل في العالم. وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة أكثر من 220 شخصاً -وسط الفلبين- عام 2013.