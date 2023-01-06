بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.. وفاة الإيطالي جانلوكا فيالي

وحقق فيالي نجاحًا كبيرًا في تدريب تشيلسي بعد مسيرته الاحترافية الحافلة، وقد جرى تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في عام 2017، وتماثل للشفاء في 2020 بعد تلقيه العلاج بمستشفى "رويال مارسدن" في العاصمة البريطانية لندن.