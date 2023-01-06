بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.. وفاة الإيطالي جانلوكا فيالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، وفاة جانلوكا فيالي، المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي وفريقي يوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.
وحقق فيالي نجاحًا كبيرًا في تدريب تشيلسي بعد مسيرته الاحترافية الحافلة، وقد جرى تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في عام 2017، وتماثل للشفاء في 2020 بعد تلقيه العلاج بمستشفى "رويال مارسدن" في العاصمة البريطانية لندن.
وجرى تشخيص إصابته بالمرض مجددًا في 2021، وكان أعلن في ديسمبر الماضي رحيله عن منصب مدير وفد المنتخب الإيطالي.
وذكر الاتحاد الإيطالي أن جميع المباريات التابعة لمسابقاته ستشهد الوقوف دقيقة صمت حدادًا على فيالي.