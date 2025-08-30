علماء فلك يتوقعون توهجات شمسية هي الأقوى منذ بداية الصيف

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رُصدت عشرون حالة توهج، بينها خمسة من الفئة M المتوسطة الشدة، فيما رجّح العلماء أن تتطور هذه الظاهرة إلى توهجات من الفئة X خلال الأيام القادمة، وهي الأعلى قوة على سلم القياس.