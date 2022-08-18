لا نيزك ولا طوفان.. كارثة مرعبة محتملة هذا القرن

يُذكر أن آخر ثوران بركاني هائل قوته 7 درجات في العالم، وقع عام 1815 في تامبورا بإندونيسيا؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وشعر بتأثيره الملايين حول العالم؛ إذ تَسبب في انخفاض درجة حرارة الأرض آنذاك؛ فضلًا عن مجاعات وأوبئة مثل الكوليرا الذي تفشى في الهند.