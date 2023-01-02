قصة طالب القانون غريب الأطوار.. تفاصيل مريبة في لغز جريمة قتل هزت أمريكا

القصة الثانية تعود لزميله في الجامعة، الذي قال إن براين "واثق من نفسه ولكنه غريب الأطوار"، مشيرًا إلى إنه كان دائمًا ما يحاول أن يندمج مع المجموعة، لكنه غريب الأطوار بتعليقاته وتصرفاته، التي لم تجعله شخصًا ذا شعبية كبيرة.