شاهد.. حرائق مهولة في غابات بالجزائر.. وجهود حثيثة لإخماد النيران المستعرة

شهدت الجزائر ليل الخميس إلى الجمعة اندلاع حريق مهول في إحدى غابات ولاية بجاية شرقي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية.
ونشرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية فيديو يوثق لحظة توسُّع رقعة النيران في إحدى غابات ولاية بجاية الساحلية.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، يعمل أعوان الحماية المدنية الجزائرية على إخماد النار المستعرة في بجاية وولايات أخرى منذ يوم الخميس 19 أكتوبر.
وتم تسجيل حرائق في غابات ولايات جيجل، بجاية، سوق أهراس، المدية، سكيكدة والبويرة، حسب بيانات سابقة للهيئة ذاتها.
وعرفت الجزائر في وقت سابق اندلاع حرائق مهولة في العديد من الولايات من جراء الارتفاع القياسي في درجة الحرارة؛ ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.