جاع النمر فكشّر عن أنيابه.. شاهد ما فعله الوحش بمجمع سكني في الهند

ونقلت الصحيفة عن مسؤول الغابات رانجيت كوار: أن معظم المصابين كانوا في منطقة معهد أبحاث الغابات المطيرة في ضواحي جورهات؛ حيث كان السكان قريبين جدًّا بينما كان النمر يتجوّل، فطلبنا من السكان عدم الخروج من منازلهم.