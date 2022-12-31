جاع النمر فكشّر عن أنيابه.. شاهد ما فعله الوحش بمجمع سكني في الهند

كشف شريط فيديو مرعب عن اللحظة التي هاجم فيها نمر جائع مجمعًا سكنيًّا بولاية آسام الهندية، وأصاب وجرح 15 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا": وقع الحادث يوم الاثنين الماضي، بمجمع سكني في إحدى ضواحي مدينة جورهات بولاية آسام.
وفي مقطع الفيديو الذي التقطه مسؤول من دائرة الغابات الهندية، يظهر بوضوح السلوك العدواني للفهد الذي قفز فوق سياج المجمع السكني، قبل أن يقفز على شاحنة صغيرة ويقوم بتمزيق حاجب النافذة.
وحسب الصحيفة: يعتقد مسؤولو الغابات أن النمر قد غادر محمية جيبون للحياة البرية، والقريبة من المكان؛ بحثًا عن الطعام عندما وقع في الهجوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول الغابات رانجيت كوار: أن معظم المصابين كانوا في منطقة معهد أبحاث الغابات المطيرة في ضواحي جورهات؛ حيث كان السكان قريبين جدًّا بينما كان النمر يتجوّل، فطلبنا من السكان عدم الخروج من منازلهم.
وكان من بين الذين نُقلوا إلى المستشفى طفلان وامرأة واثنان من مسؤولي الغابات.
وقال موظف الغابات إقبال أحمد: "لقد هاجم النمر اثنين من مسؤولي الغابات في الصباح".
وأضاف "أحمد": "لقد أصبح النمر عدوانيًّا للغاية، ولم يتمّ اصطياده إلا بعد وضع العديد من الفخاخ داخل المجمع السكني".
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم المستشفى بورنيما باروا: "أن العديد من الجرحى تعرّضوا للعضّ وكانوا بحاجة إلى العلاج في المستشفى". وأضافت: "خرج العديد من المصابين من دائرة الخطر، لكن المزيد من المصابين كانوا يأتون إلى المستشفى".