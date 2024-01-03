السعوديون والإماراتيون يتصدّرون مشتري المنازل الفاخرة في لندن

جاء المستثمرون من السعوديين والإماراتيين والأمريكيين من أكثر الأثرياء شراءً للمنازل الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن في عام 2023 .
ووفقًا لمسح أجرته شركة "بوشامب إستيتس"، تم بيع إجمالاً 54 منزلاً فاخرًا جدًا بقيمة مبيعات تصل إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ 49 منزلاً عام 2022 تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه إسترليني.
وبلغت نسبة 60% من الصفقات في وسط لندن الرئيس للمنازل الفاخرة التي تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني أو أكثر لمشترين من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وعدد آخر من الصين، حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 780 مليون جنيه إسترليني.
وتعد منطقة "المثلث البلاتيني"، التي تضم مناطق: مايفير وبلجرافيا ونايتسبريدج، المنطقة التي قام المشترون السعوديون والإماراتيون والأمريكيون بشراء عقاراتهم فيها خلال 2023.