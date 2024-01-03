السعوديون والإماراتيون يتصدّرون مشتري المنازل الفاخرة في لندن

وبلغت نسبة 60% من الصفقات في وسط لندن الرئيس للمنازل الفاخرة التي تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني أو أكثر لمشترين من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وعدد آخر من الصين، حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 780 مليون جنيه إسترليني.