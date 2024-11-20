لم يُعرف السبب بعد.. شاهد لحظة انفجار منزل بأمريكا ومقتل وإصابة 3 أشخاص
قالت السلطات في ولاية أوهايو إن انفجارًا بأحد المنازل أسفر عن مقتل شخصَيْن، وإصابة شخص واحد، وتطايُر الحطام في جميع أنحاء المنطقة بقرية جنوبي الولاية.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم يُعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع بقرية بيثيل في بلدة تيت جنوبي غرب أوهايو، الذي حدث قبل الساعة الـ9 صباح أمس الثلاثاء، وأشعل النار في المنزل.
وقال أحد المتصلين برقم الطوارئ 911: "لقد سمعت للتو دويًّا كبيرًا؛ ونظرت من النافذة، ولم يكن هناك شيء".
وقال العديد من السكان إن الانفجار هز منازلهم، وتسبب في أضرار طفيفة.
ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية فيديو للحظة الانفجار، ويُظهر كيف تطاير سقف وجدران المنزل بعدما تحوَّل إلى أشلاء، وانتهى إلى كومة، اشتعلت فيها النيران.
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، التقط الجيران على هواتفهم فيديوهات للحظات اشتعال النيران بالمنزل، بينما كان آخرون يبحثون عن الضحايا.
وقال كريستوفر كوبر، رئيس إطفاء قرية "بيثيل تيت": إن رجلاً وامرأة قُتلا في الانفجار، وأُصيب رجل آخر بحروق، وكان يتلقى العلاج في المركز الطبي لجامعة سينسيناتي.
ونقلت "إن بي سي نيوز" عن أحد الجيران: "إن الرجل الناجي خرج راكضًا من المنزل، وكان شعره لا يزال مشتعلاً. أعطيناه الماء، وحاولنا تهدئته".
ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الثلاثة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي منهم يعيش في المنزل.
وقال "كوبر" للصحفيين: "نحن نفحص الحطام، ونحاول معرفة مكان بدء الحريق".
وسيقود قائد إطفاء ولاية أوهايو التحقيق في الانفجار.