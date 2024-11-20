لم يُعرف السبب بعد.. شاهد لحظة انفجار منزل بأمريكا ومقتل وإصابة 3 أشخاص

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم يُعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع بقرية بيثيل في بلدة تيت جنوبي غرب أوهايو، الذي حدث قبل الساعة الـ9 صباح أمس الثلاثاء، وأشعل النار في المنزل.