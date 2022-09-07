هارلم الهولندية أول مدينة في العالم تمنع الإعلان عن اللحوم.. لماذا؟

وتشير أبحاث إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في "انبعاثات صفرية" بحلول عام 2050؛ يتطلب تقليل استهلاك اللحوم إلى 24 كيلوغرامًا لكل شخص سنويًّا، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 82 كيلوغرامًا، أو 75.8 كيلوغرامًا في هولندا، أكبر مصدر للحوم في الاتحاد.