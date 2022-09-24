الشتاء قادم.. جامعة فرنسية تغلق أبوابها لمدة أسبوعين إضافيين لتوفير الطاقة

وتشهد الجامعة، التي كان لديها ما يقرب من 57000 طالب في 2020-2021، "انفجارًا" في فاتورة الطاقة الخاصة بها، وتحول إنفاقها على الكهرباء والغاز والتدفئة على الشبكة من 10 ملايين يورو في 2021 إلى 13 مليون يورو في 2022 بعد تعديل موازنة منحت تمديد 1.5 مليون يورو إضافية، ولعام 2023، تم تضمين 20 مليون يورو في الميزانية المؤقتة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" قال ميشيل دينكين: إنه خلال الأسبوعين المذكورين للإغلاق سيطلب من الموظفين "باستثناء الحالات الاستثنائية المبررة"، تنفيذ أنشطتهم من منازلهم، عن طريق العمل عن بعد؛ وفقًا لما أوردته "France 3 Régions".