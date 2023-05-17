بعد تجربة "الكتاب والــ 9 بيضات".. علماء يبدون مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي

جعلت هذه الإجابة الذكية العلماء يتساءلون عمّا إذا كانوا أمام نوع جديد من الذكاء، وما إذا كان العلماء يطوّرون شيئاً يشبه الذكاء البشري أم ما هو أبعد من ذلك؟