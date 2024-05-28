"يمشي ويقفز ويستلقي ويستدير للخلف".. الجيش الصيني يبتكر كلب روبوت محاربًا

وتعد الصين واحدة من أكبر مصدري الطائرات المسيرة في العالم، ولكن في العام الماضي، فرضت وزارة التجارة قيودًا على تصدير تكنولوجيا الطائرات المسيرة، مشيرة إلى الحاجة إلى "حماية الأمن والمصالح الوطنية"، ومع ذلك، يبدو أن الكلاب الروبوتية تحظى بالكثير من الدعاية لجيش التحرير الشعبي، وقد ظهرت هذه الكلاب على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الخاضعة للرقابة الصارمة منذ عام على الأقل.