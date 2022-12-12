خبراء الصحة العالمية يحذرون من "خدعة" في حليب الرضع بالمتاجر

وتقول إليزابيث داث، وهي مسؤولة في منظمة "إن سي تي" الخيرية، إن الآباء يميلون إلى شراء ما هو أغلى، من باب حسن النية، لأنهم يريدون الأفضل لأبنائهم، في حين أن الفارق الذي يؤدونه من جيوبهم، لا يكون مبررًا من حيث الجودة.