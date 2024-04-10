كجزء من التحولات الحديثة بالعالم.. هل تجربة العمل لـ4 أيام فكرة مثالية؟

كجزء من تحولات العمل الحديثة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، باتت فكرة تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع إلى أربعة أيام بدلًا من خمسة أو ستة أيامًا؛ تثير اهتمامًا متزايدًا في العديد من الشركات والمؤسسات حول العالم.