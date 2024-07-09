من أجل دعمها.. دولة تعلن اتفاقية "التجارة الحرة" مع السلطة الفلسطينية

وتضم مجموعة "ميركوسور": (البرازيل، والأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي، وفنزويلا)؛ في حين أن دول: (تشيلي، وبوليفيا، وبيرو، وكولومبيا، والإكوادور، وغويانا، وسورينام) في وضع الدول المنتسبة.