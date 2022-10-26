"كأنك لم تدخن".. دراسة: هذا أفضل سن للإقلاع عن التدخين

كلما كان أصغر.. كان أفضل

على سبيل المثال، أظهر المدخنون السابقون الذين أقلعوا عن التدخين، والذين كانت تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاماً، معدل وفيات أعلى بنسبة 21 في المئة، مقارنة بالذين لم يدخنوا أبداً. وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 45 و54 أظهروا معدل وفيات أعلى بنسبة 47 في المئة، مقارنة بغير المدخنين.