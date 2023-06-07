يساعد على فقدان الوزن واكتساب العضلات.. تعرف على أفضل الأوقات لتناول البروتين

البروتين مشبع للغاية؛ مما يعني أنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أو المكملات الغذائية مع الوجبات والوجبات الخفيفة، ويمكنك زيادة الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، أيضًا يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومنع الإفراط في تناول الطعام، وتعزيز فقدان الوزن.