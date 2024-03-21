بعلامتي غضب معروفتين.. شاهد ما فعله فيل بحافلة ركاب في جنوب إفريقيا

كشف فيديو عن لحظة مرعبة في حديقة بجنوب إفريقيا، قام فيها فيل غاضب برفع حافلة مليئة بسياح رحلات السفاري في الهواء بأنيابه، قبل أن يسقطهم بقوة على الأرض، المرة تلو المرة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في حديقة بيلانيسبيرج الوطنية بالقرب من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ونشر الفيديو على الإنترنت في 19 مارس الجاري.
ويظهر في الفيديو فيل يرفع حافلة ركاب رحلة سفاري بنابيه إلى أعلى، ثم يسقط السيارة بقوة على الأرض، وسط صراخ الجميع، ثم يرفع السيارة للمرة الثانية ويسقطها، وبعدها تتراجع الحافلة ويتراجع الفيل ليدخل مكانًا حوله سور.
وفي لقطات أخرى التقطت من داخل الحافلة المفتوحة الجوانب، يظهر اللقاء بين الفيل والحافلة على الطريق الترابي، حيث كان يمكن لأحدهما فقط المرور، وبينما كان السياح يأملون في بدء جولة سفاري بالحديقة، يظهر الفيل متراجعًا ويبدو أنه قرر دخول بيته المحاط بسور، لكن المرشد السياحي الذي يقود السيارة ظل يصرخ بصوت عالٍ على الحيوان قائلاً: "تحرك، تحرك"، وكان يضرب بيده جانب الحافلة، وهو ما أغضب الفيل، فضرب بإحدى قدميه مقدمة السيارة، ثم رفع السيارة بنابيه وسط صراخ الجميع، وأسقطها بقوة، ثم صرخ الحيوان عاليًا ورفع السيارة للمرة الثانية.
ويقول موقع "أسيليا إفريقيا"، المتخصص في عادات الحيوانات البرية، من المعروف أن الأفيال عندما تغضب تتسع عيونها، وتنشر آذانها عن آخرها على جانبي الوجه، وهو ما يشير إلى تهديد محتمل.
ويحاول السائق المرعوب العودة إلى الخلف، والابتعاد عن الفيل الغاضب، لكن مع اقتراب الحيوان للقيام بضربة ثالثة للسيارة، قام السائق بشبك راحتيه معًا وتوسل للفيل: "لا.. كفى، كفى"، بينما ظهر السياح محتمين بأرضية السيارة خشية أن يقلبها الفيل.
وحسب الصحيفة، لم يصب أحد على متن السيارة بأذى نتيجة الحادث.
وحسب وسائل إعلام محلية، سبق أن حذر مسؤولو الحياة البرية السائقين ومنظمي الرحلات السياحية من ضرورة إفساح الطريق دائمًا للحيوانات وتوخي الحذر بشكل خاص عند التعامل مع قطعان الحيوانات.