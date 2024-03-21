بعلامتي غضب معروفتين.. شاهد ما فعله فيل بحافلة ركاب في جنوب إفريقيا

وفي لقطات أخرى التقطت من داخل الحافلة المفتوحة الجوانب، يظهر اللقاء بين الفيل والحافلة على الطريق الترابي، حيث كان يمكن لأحدهما فقط المرور، وبينما كان السياح يأملون في بدء جولة سفاري بالحديقة، يظهر الفيل متراجعًا ويبدو أنه قرر دخول بيته المحاط بسور، لكن المرشد السياحي الذي يقود السيارة ظل يصرخ بصوت عالٍ على الحيوان قائلاً: "تحرك، تحرك"، وكان يضرب بيده جانب الحافلة، وهو ما أغضب الفيل، فضرب بإحدى قدميه مقدمة السيارة، ثم رفع السيارة بنابيه وسط صراخ الجميع، وأسقطها بقوة، ثم صرخ الحيوان عاليًا ورفع السيارة للمرة الثانية.