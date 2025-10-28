انقلاب شاحنة تقل قرودًا مخبرية في ميسيسيبي وهروب بعضها يثير تحذيرات صحية

في حادثة غير معتادة، انقلبت شاحنة تقل مجموعة من القرود المخبرية على طريق سريع قرب مدينة هايدلبرغ بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أدى إلى هروب عدد منها من موقع الحادث، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" (AP).
وأفادت السلطات بأن القرود الهاربة قد تتصرف بعدوانية، مطالبة السكان بعدم الاقتراب منها والإبلاغ فورًا في حال رؤيتها، فيما تم إرسال فرق متخصصة لتعقبها.
وتداولت وسائل إعلام محلية، من بينها "Atlanta News First"، أن الجهات الأمنية أعربت عن مخاوف من احتمالية حمل هذه القرود لأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي C، والهربس، وفيروس كورونا، دون وجود تأكيد رسمي حتى الآن من السلطات الصحية حول خطورتها على البشر.
من جهتها، أوضحت جامعة تولين، الجهة المالكة للقرود، أن الحيوانات كانت ضمن شحنة مخصصة للأبحاث الطبية، مؤكدة في تصريحات لـ"أسوشيتد برس" أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن هذه القرود تمثل خطرًا صحيًا على العامة.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، في حين تواصل السلطات جهودها للعثور على ما تبقى من القرود الهاربة.