انقلاب شاحنة تقل قرودًا مخبرية في ميسيسيبي وهروب بعضها يثير تحذيرات صحية

من جهتها، أوضحت جامعة تولين، الجهة المالكة للقرود، أن الحيوانات كانت ضمن شحنة مخصصة للأبحاث الطبية، مؤكدة في تصريحات لـ"أسوشيتد برس" أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن هذه القرود تمثل خطرًا صحيًا على العامة.