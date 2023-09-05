فيضانات تركيا.. وفاة شخصين وأضرار كبيرة ومحاصرة العشرات بأحياء إسطنبول

توفي شخصان جراء فيضانات عارمة اجتاحت مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، جراء أمطار غزيرة هطلت على نحو غير مسبوق.
وتفصيلاً، حذرت الأرصاد الجوية التركية من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تشكل فيضانات وسيولاً في مناطق شمال إسطنبول، وفقاً لموقع قناة الحرة.
وأظهرت مقاطع فيديو تشكل سيولاً ضخمة في بعض مناطق إسطنبول، حيث ارتفع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عدداً منها.
وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية، فيما تحدثت تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الفيضانات.
وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطاراً رعدية ستسقط على المدينة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقال والي إسطنبول في بيان: "تشير التقديرات إلى أن الجزء الشمالي من إسطنبول معرض لخطر العواصف الرعدية، والتي من المتوقع أن تكون قوية هذا المساء".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الأمطار تساقطت في البداية بغزارة على الجزء الشمالي من المدينة حيث واجهت المركبات صعوبة في التحرك، وأدت الفيضانات إلى صعوبة الحركة أمام المركبات في الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول.