مسودة الغذاء والدواء الأمريكية.. تكشف تحذيرات وآثارًا محتملة لجراحة العيون بالليزك

وذكرت تقارير أمريكية، أن المسودة تكشف عن بعض الآثار الجانبية وإرشادات تحذيرية للمرضى عن هذه الآثار المحتملة مثل: (جفاف العين، وصعوبة القيادة، وآلام العين المزمن)، كما يجب أن يتم إعلام المريض بأنه قد يحتاج لاستخدام النظارات مرة أخرى في المستقبل.