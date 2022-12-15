مسودة الغذاء والدواء الأمريكية.. تكشف تحذيرات وآثارًا محتملة لجراحة العيون بالليزك

كشفت مسودة حديثة صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن إعادة الوكالة الفيدرالية تقييم موقفها من سلامة جراحة العيون بتقنية الليزك.
وذكرت تقارير أمريكية، أن المسودة تكشف عن بعض الآثار الجانبية وإرشادات تحذيرية للمرضى عن هذه الآثار المحتملة مثل: (جفاف العين، وصعوبة القيادة، وآلام العين المزمن)، كما يجب أن يتم إعلام المريض بأنه قد يحتاج لاستخدام النظارات مرة أخرى في المستقبل.
وتشير المسودة إلى أنه سيتم مطالبة الجهات (عيادات العيون وغيرها) التي تقدم الجراحة بتقنية الليزك، بضرورة إعطاء المرضى قائمة كاملة عن الآثار الجانبية في قائمة الإرشادات التحذيرية التي ستصدر عن إدارة الغذاء والدواء في وقت لاحق.
وذكرت المصادر أن الوكالة تقوم بالمراجعة الكاملة للوثائق النهائية للإرشادات والتحذيرات؛ مشيرين إلى أنه لا يمكن تقديم أي موعد قريب عن إعلانها؛ حيث إن الإرشادات والتحذيرات النهائية تخضع لبعض العوامل، التي ما زالت في طور الاكتمال.