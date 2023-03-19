فيديو يرصد لحظة وقوع زلزال الإكوادور

قُتِل 14 شخصًا على الأقل، وأصيب آخرون، جراء زلزال ضرب جنوب الإكوادور، السبت، وشعر به سكان البيرو، استنادًا إلى حصيلة رسمية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل، بأن الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات.
من جهتها، قالت السلطات الإكوادورية: إن شدته بلغت 6.5 درجات، بينما ذكرت السلطات البيروفية أنها بلغت 6.7 درجات.
وقالت الرئاسة الإكوادورية عبر تويتر: "هناك حتى الآن 13 قتيلًا"، 11 في محافظة إل أورو، واثنان في محافظة أزواي في جنوب غرب البلاد؛ فضلًا عن وجود مصابين لم تُحَدِّد عددهم.
وفي مدينة تومبيس البيروفية، على الحدود مع الإكوادور، لاقت طفلة تبلغ أربع سنوات حتفها، جراء سقوط حجر على رأسها، وفق السلطات.
وقال ديفيد ألفارادو قريب الطفلة لوكالة "فرانس برس": "هناك حيث توجد بركة الدم، كانت تلعب مع قريبة أخرى لي، وسقطت كتلة عليها".
وقد وقع الزلزال في الساعة 12:12 على عمق 44 كيلومترًا، وحُدد مركزه في مدينة بالاو، على بُعد نحو 140 كلم جنوب ميناء غواياكيل الكبير، حسب السلطات.
وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان الذين نزلوا إلى الشوارع. وانهارت منازل في مدن عدة، بينها مدينة كوينكا الأكثر تضررًا.
وقالت ماغالي إسكاندون، وهي بائعة أدوات خياطة تعيش في هذه المدينة، لوكالة "فرانس برس": "نزلت إلى الشارع لأني رأيت أشخاصًا يركضون مذعورين وآخرين يخرجون من السيارات". وأضافت: "كانوا يركضون ويصرخون ويبكون".
وفي وسط مدينة كوينكا التاريخي، رأى صحافيو "فرانس برس"، مباني منهارة، ومنازل قديمة مدمرة، وجدرانًا متصدعة، ومركبات محطمة بسبب الركام. وأغلقت شوارع عدة في هذه المدينة؛ بسبب انهيارات أرضية ناجمة من الزلزال.