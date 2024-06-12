الداخلية الكويتية: ارتفاع عدد ضحايا حريق المنقف إلى 49 وفاة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن اندلاع حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف قد ارتفعت إلى 49 حالة وفاة.
وقد وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه؛ حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلًا.
وبعث أمير الكويت ببرقيات تعازي لأسر ضحايا الحريق عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
وأعرب الشيخ صباح عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل، سائلًا أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.
وكان حريق قد اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوب الكويت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أدّى إلى مقتل 45 على الأقل.
وذكر ضابط كبير آخر في الشرطة للتلفزيون الرسمي: "الحريق شبّ في عمارة كانت تستخدم في سكن العمال ووجود عمال بشكل كبير في هذه العمارة. تم إنقاذ عشرات العمال منهم، لكن للأسف هناك وفيات كثيرة نتيجة استنشاق الدخان، وأيضًا هناك مصابون بعدد كبير تم إرسالهم لمستشفيات لإجراء اللازم معهم".
وتابع: "دائمًا ننبّه ونحذّر من استخدام العمارات لسكن العمال وسكن بشكل كبير في هذه العمارات.. ووجود عدد كبير في الأدوار وفي ممرات الهروب؛ مما أدى لاختناقهم وصعوبة خروجهم لخارج المبنى".