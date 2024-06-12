الداخلية الكويتية: ارتفاع عدد ضحايا حريق المنقف إلى 49 وفاة

وذكر ضابط كبير آخر في الشرطة للتلفزيون الرسمي: "الحريق شبّ في عمارة كانت تستخدم في سكن العمال ووجود عمال بشكل كبير في هذه العمارة. تم إنقاذ عشرات العمال منهم، لكن للأسف هناك وفيات كثيرة نتيجة استنشاق الدخان، وأيضًا هناك مصابون بعدد كبير تم إرسالهم لمستشفيات لإجراء اللازم معهم".