لم تحدث منذ 42 عاماً.. موسكو تسجّل 27.1 درجة تحت الصفر الليلة الماضية

وقال في صفحته على "تلغرام": "بلغ الصقيع في موسكو ذروته، وسجلت محطة الأرصاد الجوية الواقعة في مركز معارض عموم روسيا 26.4 درجة تحت الصفر وفي محطة بالتشوغ (وسط موسكو) – 24.8 درجة تحت الصفر وفي منطقة توشينو بالمدينة – 27.1 درجة تحت الصفر".