زلزال بقوة 6.7 درجات بمقياس ريختر يضرب قبالة سواحل الفلبين

وتفصيلاً، ضرب الزلزال على عمق 70 كلم وعلى بعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلا أنه لم يطلق تحذيرًا من وقوع تسونامي وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد البحري، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.